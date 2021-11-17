У МОЗ внесли зміни до правил госпіталізації хворих: які зміни очікують на українців

У МОЗ внесли зміни до правил госпіталізації хворих: які зміни очікують на українців

У Міністерстві окреслили умови щодо віку пацієнта і рівня тяжкості хвороби.

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до стандарту госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Про це стало відомо з офіційного наказу МОЗ.

Згідно з новим наказом, до переліку підстав для госпіталізації додали пункт про негайну госпіталізацію "пацієнтів старше 60 років із середньою тяжкістю перебігу хвороби".

Як зазначається, первинна медична та амбулаторно-поліклінічна допомога буде гарантована пацієнтам з коронавірусом та підозрою на COVID-19.

Слід зазначити, що раніше в стандарті медичної допомоги не було окреслено умов щодо віку пацієнта. Хворих із середньою тяжкістю шпиталізували лише за наявності ознак пневмонії та/або дихальної недостатності, що передбачає збільшення частоти дихальних рухів вище норми, кровохаркання та сатурація нижче 93%.

Нагадаємо, Україна готується до виробництва вакцин від коронавірусу. Уряд вже звільнив від ПДВ ввезене до нашої країни обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.