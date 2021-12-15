У МОЗ відповіли, чи видаватимуть нові ковід-сертифікати за третю дозу вакцини

У МОЗ відповіли, чи видаватимуть нові ковід-сертифікати за третю дозу вакцини

Дані про бустерну дозу лікарі вноситимуть тільки до електронної системи охорони здоров’я.

В Україні отримання бустерної (третьої) дози вакцини проти COVID-19 не передбачатиме отримання нового ковід-сертифікату.

Про це під час брифінгу заявила заступниця керівника Міністерства охорони здоровʼя Марія Карчевич.

За її словами, "зелений" COVID-сертифікат, що передбачає отримання повного курсу вакцинації, залишиться чинним і включатиме третю дозу вакцини.

Заступниця зазначила, що термін дії сертифікату також не зміниться — він буде дійсний протягом року від дати другої дози щеплення.

Карчевич зазначила, що дані про бустерну дозу лікарі вноситимуть тільки до електронної системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що терміни дії жовтого сертифікату (однієї дози вакцини) буде становити 30 днів, замість 120 днів, як це було раніше.

Від сьогодні термін дії жовтого COVID-сертифікату буде вчетверо коротшим | Новини України

Читайте також: