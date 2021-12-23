У МОЗ відповіли чи підходить домашній експрестест на "ковід" для відвідування громадських місць

У МОЗ відповіли чи підходить домашній експрестест на "ковід" для відвідування громадських місць

Медики кажуть, що такі тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, чи можна використовувати домашній тест на коронавірус для відвідування громадських місць, концертів тощо. Таким чином, експрестести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не є чинними для відвідування громадських закладів та поїздок у транспорті.

Про це у Facebook повідомила пресслужба МОЗ.

"Зараз у продажу можна знайти експрестести для домашнього використання. Проте такі тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію", — зазначають у МОЗ.

У Міністерстві пояснюють, що процедура тестування може бути проведена із порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувались для тесту немає. Крім того, результати такого тестування не є 100% гарантованими, зокрема і через те, що процедура може бути проведена із порушенням.

Водночас, у МОЗ підкреслюють, що такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У разі коли ваше самопочуття погіршується, такий тест може швидко визначити наявність хвороби. В разі позитивного результату необхідно звернутись до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом. Це дозволить вчасно почати лікування і швидко позбутись хвороби.

Нагадаємо, в кожному регіоні України, залежно від рівня епідемічної небезпеки, карантинні обмеження відрізняються і діють різні правила. ТСН.ua з'ясовував, які обмеження чекають на українців, що буде дозволено і заборонено та куди можна піти з "жовтим" сертифікатом вакцинації.

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