У МОЗ уточнили, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19

У МОЗ уточнили, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19

У країні наразі - активна фаза захворюваності.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що наразі в Україні відбувається зростання захворюваності на COVID-19, від кінця жовтня до середини листопада очікується пік захворюваності.

Про це головний санлікар Ігор Кузін заявив на брифінгу 18 жовтня.

За його словами, саме наприкінці жовтня до середини листопада очікуються найбільші навантаження на медичну систему.

"Поступовий спад очікується до кінця року та у першому кварталі 2022 року. Зараз початок активної хвилі, зростання захворюваності" – сказав Кузін.

Він рекомендував вакцинуватися, щоб зменшити навантаження на медичну систему. За словами санлікаря, наразі в Україні є 14 млн доз вакцин трьох виробників: Pfizer (Comirnaty), Sinovac (CoronaVac) та AstraZeneca.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок понеділка, 18 жовтня, зафіксовано 9 524 нових випадків коронавірусу . Протягом доби від COVID-19 померло 177 людей, ще 3 421 пацієнтів одужало.

нових випадків . Протягом доби від COVID-19 померло людей, ще пацієнтів одужало. Від початку доби 18 жовтня "червону" карантинну зону ввели ще в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській.

ще в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській. Крім того станом на 18 жовтня через поширення коронавірусу Київ та 13 областей України мають показники "помаранчевої" зони. У цих регіонах перевищені рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, завантаженість ліжок із киснем, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень захворюваності.

Коронавірус в Україні: до "червоної" зони додаються ще чотири області

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