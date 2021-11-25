У МОЗ розповіли, за яких симптомів хворих на коронавірус госпіталізують до лікарень

Тривожними симптомами виявляються біль у грудях та задишка.
В Україні до лікарень госпіталізують людей з болем у грудній клітці, з ускладненим диханням та сатурацією з рівнем кисню менше 92%.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Рішення про госпіталізацію виходячи з симптомів хвороби пацієнта приймає лікар, у якого той спостерігається.
“Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих”, — підкреслили в МОЗ.
За яких симптомів госпіталізують
- Біль у грудній клітці.
- Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності.
- Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%.
- Порушення свідомості.
- Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
Нагадаємо, від чого найбільше помирали українці у 2021 році: коронавірус на 3 місці. Він забрав життя 40 014 українців.
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