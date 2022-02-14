У МОЗ розповіли, з якою хворобою можна сплутати прояви COVID-19

У МОЗ розповіли, з якою хворобою можна сплутати прояви COVID-19

Деякі симптоми коронавірусної інфекції нагадують звичайну сезонну алергію.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як відрізнити коронавірусну хворобу від сезонної алергії, яка має подібні прояви.

Про це повідомили у пресцентрі МОЗ із посиланням на Центр з контролю та профілактики захворювань США.

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Як зазначили у відомстві, сезонна алергія може спричинити кашель, нежить та втому. Ці симптоми схожі на прояви COVID-19.

Однак, на зараження коронавірусом вказує підвищення температури, біль у тілі, втрата чи спотворення смаку або запаху, а от свербіж очей і сльозотеча радше притаманні сезонній алергії.

Міністерство охорони здоров’я України

У МОЗ наголосили, що найкращим способом визначити COVID-19 є відповідне тестування. А захиститися від важкого перебігу хвороби допомагає лише вакцинація.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 14 лютого було зафіксовано 16 993 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 142 людини, 9 338 пацієнтів одужало.

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