У МОЗ розповіли, з якою хворобою можна сплутати прояви COVID-19

Деякі симптоми коронавірусної інфекції нагадують звичайну сезонну алергію.
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як відрізнити коронавірусну хворобу від сезонної алергії, яка має подібні прояви.
Про це повідомили у пресцентрі МОЗ із посиланням на Центр з контролю та профілактики захворювань США.
Як зазначили у відомстві, сезонна алергія може спричинити кашель, нежить та втому. Ці симптоми схожі на прояви COVID-19.
Однак, на зараження коронавірусом вказує підвищення температури, біль у тілі, втрата чи спотворення смаку або запаху, а от свербіж очей і сльозотеча радше притаманні сезонній алергії.
У МОЗ наголосили, що найкращим способом визначити COVID-19 є відповідне тестування. А захиститися від важкого перебігу хвороби допомагає лише вакцинація.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 14 лютого було зафіксовано 16 993 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 142 людини, 9 338 пацієнтів одужало.
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