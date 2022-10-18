У МОЗ розповіли, яка наразі в Україні ситуація з коронавірусом

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається зниження захворюваності на коронавірус.

Про це в ефірі телемарафону 18 жовтня повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Вже другий тиждень поспіль ми спостерігаємо зниження захворюваності на COVID-19. За минулий тиждень у нас було виявлено майже 22 тисячі випадків COVID, і це майже на 37% менше, ніж тижнем раніше, коли ми реєстрували майже 36 тисяч таких випадків", - сказав він.

Кузін також наголосив, що зменшилася і кількість госпіталізацій у зв'язку з коронавірусною хворобою - за минулий тиждень до лікарень доправили 4700 людей, за позаминулий - 6100. Водночас головний санлікар країни додав, що попри наявність вакцин, збільшення кількості щеплень не спостерігається. На сьогодні одну дозу вакцини отримали 52% громадян, дві дози лише 50%.

Також читайте В Україні дозволили другу бустерну дозу щеплення проти коронавірусу для всіх охочих

Нагадаємо, 28 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, але госпіталізація перебуває на контрольованому рівні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: