У МОЗ розповіли, коли очікують нову хвилю COVID-захворюваності

Кількість інфікувань буде залежати від темпів вакцинації.
В Україні від кінця січня може розпочатися нова хвиля захворюваності на коронавірус.
Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив головний санітарний лікарІгор Кузін.
За його словами, такий прогноз зумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму "Омікрон".
"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - заявив Кузін.
Він каже: у Мінохорони здоров'я не очікують, що 2020 рік буде гіршим за кількістю смертей і зараень, ніж минулий. Кузін також розповів, у нинішньому році міністерство планує розпочати комунікаційну кампанію просвітництва щодо щеплень від коронавірусу.
Як повідомлялося, в Україні у села поїдуть мобільні бригади для забезпечення доступності COVID-щеплення для місцевого населення. МОЗ планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, аби заохотити сільське населення вакцинуватися і забезпечити їм таку можливість.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.