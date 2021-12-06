У МОЗ розповіли, чи може людина захворіти одночасно на коронавірус та грип: висновки не втішні

У МОЗ розповіли, чи може людина захворіти одночасно на коронавірус та грип: висновки не втішні

Про симптоми хвороби, акцентують у МОЗ, потрібно інформувати свого лікаря.

Людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. У такому разі симптоми захворювань накладаються один на одного.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

“Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами і багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта”, — зазначила лікар-анестезіолог КП “Лікарня №2 ім. Павлусенка” Житомирської міської ради Дарія Сімчук.

Про симптоми хвороби, акцентують у МОЗ, потрібно інформувати свого лікаря. Тоді він зможе, враховуючи клінічні дані, робити висновки та визначати ступінь хвороби пацієнта.

За чим необхідно слідкувати під час хвороби

Температура тіла.

Артеріальний тиск.

Сатурація кисню.

“Щеплення проти грипу робиться 1 раз на рік. Придбати вакцину можна в аптеці, а вколоти — в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах. Вакцинація проти COVID-19 є безкоштовною та проводиться в державних пунктах щеплення. Пам‘ятайте, найкращий метод боротьби із хворобами — профілактика”, — додали у МОЗ.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області вперше посилили обмеження і здивували місцевих.

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