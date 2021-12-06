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У МОЗ розповіли, чи може людина захворіти одночасно на коронавірус та грип: висновки не втішні

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У МОЗ розповіли, чи може людина захворіти одночасно на коронавірус та грип: висновки не втішні

Associated Press

Про симптоми хвороби, акцентують у МОЗ, потрібно інформувати свого лікаря.

Людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. У такому разі симптоми захворювань накладаються один на одного.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

“Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами і багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта”, — зазначила лікар-анестезіолог КП “Лікарня №2 ім. Павлусенка” Житомирської міської ради Дарія Сімчук.

Про симптоми хвороби, акцентують у МОЗ, потрібно інформувати свого лікаря. Тоді він зможе, враховуючи клінічні дані, робити висновки та визначати ступінь хвороби пацієнта.

За чим необхідно слідкувати під час хвороби

  • Температура тіла.
  • Артеріальний тиск.
  • Сатурація кисню.

“Щеплення проти грипу робиться 1 раз на рік. Придбати вакцину можна в аптеці, а вколоти — в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах. Вакцинація проти COVID-19 є безкоштовною та проводиться в державних пунктах щеплення. Пам‘ятайте, найкращий метод боротьби із хворобами — профілактика”, — додали у МОЗ.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області вперше посилили обмеження і здивували місцевих.

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