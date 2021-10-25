У МОЗ назвали області, що лідирують за заповненістю COVID-відділень (список)

У Донецькій області зайнято вже 88,9% "ковідних" ліжок.
Донецька область лідирує за заповненістю "ковідних" відділень, там зайнято вже 88,9% ліжок, виділених для хворих з коронавірусом (3357 осіб госпіталізовано).
Про це інформує пресслужба МОЗ.
На другому місці опинилася Запорізька область — 83,1% (2547 осіб). Третю сходинку посіла Харківщина — 76,1% (3731 особа).
А от на Кіровоградщині зафіксовано найнижчий показник заповненості "ковідних" відділень в Україні — 35,3% (282 особи).
Крім того в Донецькій області 88,3% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 перебувають на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Запорізька область, де 83,3% хворих потребують кисневої підтримки, та Сумська (80,1%).
Нагадаємо, в Україні деяким людям вводитимуть третю дозу вакцини від COVID-19: кому її рекомендуватимуть.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.