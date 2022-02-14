У МОЗ назвали області-лідери та аутсайдери з вакцинації від COVID-19 - перелік

У МОЗ назвали області-лідери та аутсайдери з вакцинації від COVID-19 - перелік

У 10 регіонів України проти коронавірусу вакцинована більша половина населення.

Найгірша ситуація із вакцинації проти коронавірусу спостерігається у західних областях України.

Про це під час під час брифінгу у понеділок, 14 лютого, повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

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"П’ятіркою антилідерів з вакцинації населення, на жаль, залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області з рівнем вакцинації принаймні 1 дозою у 36-44% дорослого населення", - сказав Ляшко.

Водночас Ляшко назвав області-лідери зі щеплення проти COVID - це Луганська, Харківська та Полтавська.

Також міністр охорони здоров'я зауважив, що наразі 24 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні 1 дозою понад 40% дорослого населення, 10 регіонів України - понад 50%.

Нагадаємо, в Україні спостерігається тенденція до нормалізації ситуації із захворюваністю на коронавірус. Вперше за останні чотири тижні кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад.

Варто зазначити, в Україну станом на 14 лютого побільшало "жовтих" зон. До "жовтого" рівня епіднебезпеки повернувся Київ, який напередодні був "помаранчевим". У "червоній" зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. Решта регіонів, "помаранчевій".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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