У Мінцифри розповіли, як у "Дії" відображатиметься бустерна вакцинація

Федоров пояснив, що у "Дії" просто оновлять поточний сертифікат вакцинації.
В Україні через застосунок "Дія" можна буде отримати сертифікат про бустерну дозу вакцини.
Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Liga.
"Мінцифра вже готується до третьої дози вакцини проти COVID-19. Щойно розпочнеться масова вакцинація бустера, це відобразиться в "Дії". Ми поки що думаємо про те, як виглядатиме новий сертифікат. Я не думаю, що ми плодитимемо нові сутності, найімовірніше, просто апгрейднемо поточний сертифікат", - сказав Михайло Федоров.
Нагадаємо:
- У МОЗ повідомили, що в Україні отримання бустерної (третьої) дози вакцини проти COVID-19 не передбачатиме отримання нового COVID-сертифікату.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, яким надається дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.