У Мінцифри розповіли, як у "Дії" відображатиметься бустерна вакцинація

У Мінцифри розповіли, як у "Дії" відображатиметься бустерна вакцинація

Федоров пояснив, що у "Дії" просто оновлять поточний сертифікат вакцинації.

В Україні через застосунок "Дія" можна буде отримати сертифікат про бустерну дозу вакцини.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Liga.

"Мінцифра вже готується до третьої дози вакцини проти COVID-19. Щойно розпочнеться масова вакцинація бустера, це відобразиться в "Дії". Ми поки що думаємо про те, як виглядатиме новий сертифікат. Я не думаю, що ми плодитимемо нові сутності, найімовірніше, просто апгрейднемо поточний сертифікат", - сказав Михайло Федоров.

Нагадаємо:

У МОЗ повідомили, що в Україні отримання бустерної (третьої) дози вакцини проти COVID-19 не передбачатиме отримання нового COVID-сертифікату.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, яким надається дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу.

Читайте також: