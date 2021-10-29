У кого ризик смерті більший: вчені з'ясували, хто з новонароджених захищений від коронавірусу

У кого ризик смерті більший: вчені з'ясували, хто з новонароджених захищений від коронавірусу

Жінки за своєю природою більше передають антитіл саме дівчаткам.

Вагітні жінки, які перенесли коронавірус, передають більше антитіл дівчаткам, а не хлопчикам.

Про це пише видання Science.

Так, вчені провели дослідження, у якому взяли участь 68 майбутніх матусь. Кожна з них перенесла під час вагітності COVID-19 у легкій чи середній формі тяжкості. Половина жінок вагітна дівчатками, інша половина — хлопчиками.

Під час дослідження з'ясувалося, що жінки за своєю природою більше передають антитіл саме дівчаткам. Хлопчики отримували від них імунний захист слабше. Водночас жоден із новонароджених згодом на коронавірусну інфекцію не заразився.

“Ризик смертності та захворюваності в перинатальному періоді та в дитинстві вищий у чоловіків, ніж у жінок. Основна схильність чоловіків може бути пов'язана з еволюційними відмінностями, які відбуваються протягом вагітності та в перинатальному періоді, але точні механістичні відмінності, що призводять до такої різної переваги жінок, що виживають, повністю не зрозумілі. Відповідно до перинатальної вразливості чоловіків загалом, немовлята та діти чоловічої статі гірше переносять інфекцію, спричинену важким гострим респіраторним синдромом, спричиненим коронавірусом”, — пише Science.

Нагадаємо, що у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померла 34-річна вчителька англійської мови Ірина Шамота. За 11 днів до смерті вона народила другу дитину, але майже не встигла її побачити.

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