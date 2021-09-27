У Києві відкрився ще один центр масової вакцинації: де і як він працює

У Києві відкрився ще один центр масової вакцинації: де і як він працює

З собою на вакцинацію потрібно брати декларацію з лікарем або паспорт та ідентифікаційний код.

У Києві відкрився ще один масовий центр вакцинації. Розташований він у торговому центрі COSMO Multimall.

Про це повідомили в Солом'янській районній державній адміністрації Києва.

“Вакцинуватися можуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 за записом через електронну систему helsi.me (або без попереднього запису) за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6. Тим, хто не має декларації з сімейним лікарем, необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код”, — підкреслили в Солом’янській районній державній адміністрації у Києві.

Там також підкреслили, що отримати міжнародний сертифікат про проходження застосунку “Дія”.

Нагадаємо, що Україна готується до нового локдауну: як працюватимуть магазини, кафе і ТРЦ у "червоній" зоні.

Експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова про динаміку захворюваності на коронавірус, ліки зі США та вакцинацію

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