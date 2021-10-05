У Києві в лікарнях лежать не вакциновані від коронавірусу пацієнти — Кличко

В столиці хоча б однієї дозою вакцини в цілому імунізували вже понад 1,7 млн осіб.
У столичних лікарнях майже всі пацієнти з коронавірусною інфекцією — не вакциновані.
Про це в інтерв'ю "РБК Україна" повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, 99% всіх ковід-пацієнтів не робили щеплення від коронавірусної інфекції.
"99% людей, які знаходяться сьогодні в лікарнях з коронавірусом — це ті, хто не вакцинований. Вакцинованих там практично немає. Тому відійдемо від різного роду міркувань і конспірології. На сьогодні лікарі і вчені говорять, що єдиним методом запобігання поширенню та захисту від вірусу є вакцинація", — розповів Віталій Кличко.
Він також додав, що в столиці хоча б однієї дозою вакцини в цілому імунізували вже понад 1,7 млн осіб. А 880 тисяч вакцинувалися двома дозами.
Нагадаємо, що в Україні все більше кількість областей відповідає "помаранчевій" зоні.