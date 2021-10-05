У Києві в лікарнях лежать не вакциновані від коронавірусу пацієнти — Кличко

У Києві в лікарнях лежать не вакциновані від коронавірусу пацієнти — Кличко

В столиці хоча б однієї дозою вакцини в цілому імунізували вже понад 1,7 млн ​​осіб.

У столичних лікарнях майже всі пацієнти з коронавірусною інфекцією — не вакциновані.

Про це в інтерв'ю "РБК Україна" повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, 99% всіх ковід-пацієнтів не робили щеплення від коронавірусної інфекції.

"99% людей, які знаходяться сьогодні в лікарнях з коронавірусом — це ті, хто не вакцинований. Вакцинованих там практично немає. Тому відійдемо від різного роду міркувань і конспірології. На сьогодні лікарі і вчені говорять, що єдиним методом запобігання поширенню та захисту від вірусу є вакцинація", — розповів Віталій Кличко.

Він також додав, що в столиці хоча б однієї дозою вакцини в цілому імунізували вже понад 1,7 млн ​​осіб. А 880 тисяч вакцинувалися двома дозами.

Нагадаємо, що в Україні все більше кількість областей відповідає "помаранчевій" зоні.

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