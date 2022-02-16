У кажанів з Лаоса знайшли три нові види коронавірусів

У кажанів з Лаоса знайшли три нові види коронавірусів

Всі ці нові види можуть проникати у людські клітини. До травня 2020 року науці було відомо про 43 види коронавірусів.

Міжнародна група вчених виявила в популяції підковоносих кажанів, що мешкають у карстових печерах на півночі Лаосу, три раніше невідомі види коронавірусів.

Про результати дослідження повідомив науковий журнал Nature.

"Ми провели перший "перепис" коронавірусів, що вражають популяції кажанів на півночі Лаосу. Нам вдалося виділити п'ять раніше невідомих патогенів, три з яких – BANAL-52, BANAL-103 та BANAL-236 – близькі родичі SARS-CoV-2", – повідомили дослідники.

Біологи вивчили віруси, які вражають кажанів з печер на кордоні Китаю та Лаосу. Об'єкт спостережень обрали тому, що там живуть кажани Rhinolophus affinis, які розносять вірус RaTG13. Його називають найближчим родичем збудника COVID-19.

Науковці спіймали понад 600 кажанів, зібрали зразки їхньої крові та біологічних рідин. Під час розшифрування їхнього геному вдалося з'ясувати, що віруси BANAL-52, BANAL-103 і BANAL-236 дуже близькі до SARS-CoV-2.

Структура знайдених патогенів має майже 100% схожості із білками-збудниками COVID-19. Результати дослідження свідчать і про те, що ці патогени здатні вражати людські клітини.

Як припускають науковці, ймовірна батьківщина коронавірусної інфекції – південь Китаю чи кордон КНР з іншими країнами Південно-Східної Азії. Біологи сподіваються, що подальші дослідження дозволять детальніше дізнатися про історію появи збудника COVID-19.

Перші українці отримали нові ліки від коронавірусу

Читайте також: