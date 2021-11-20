У Канаді дозволили вакцинувати проти COVID-19 дітей віком від 5 років

Дітей щеплюватимуть лише третиною від тієї кількості вакцини, яку застосовують для щеплення підлітків і дорослих.
У Канаді дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей вакциною Pfizer. Щеплення отримають діти у віці 5-11 років.
Про це повідомляє АВС News.
Дітей щеплюватимуть лише третиною від тієї кількості, яку застосовують для вакцинації підлітків і дорослих. У міністерстві охорони здоров'я Канади зазначили, що вакцина Pfizer на 90,7% ефективна в профілактиці захворювання на коронавірус у дітей. Також вона безпечна.
"Переваги, які дає ця вакцина дітям у віці від 5 до 11 років, перевершують ймовірні ризики", - йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я Канади.
У США, де раніше дозволили щеплювати дітей від 5 до 11 років, вакцинацію отримали уже 10% малолітніх. Координатор Білого дому по боротьбі з COVID-19 Джефф Зінтс зазначив, що у США 2,6 млн дітей уже отримали щеплення вакциною від Pfizer.
Нагадаємо, в Україні дозволили щеплювати від коронавірусу дітей 12+. Усіх охочих, а не лише тих, хто належить до груп ризику, як було раніше. Поліклініки вже отримали роз’яснення від МОЗу. Дітей щеплюють лише Pfizer і потрібно мати направлення педіатра.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.