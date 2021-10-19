У Хмельницькому біля міської лікарні вишикувалася черга зі швидких з хворими на коронавірус: фото

У Хмельницькому біля міської лікарні вишикувалася черга зі швидких з хворими на коронавірус: фото

Заклад приймає COVID-інфікованих.

Керівник департаменту охорони здоров’я міськради Хмельницького Борис Ткач показав чергу швидких біля коронавірусного приймального відділення лікарні.

Ткач опублікував знімок на своїй сторінці у Facebook.

"Тим, хто не турбується про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних і близьких... Подумайте про важку працю медиків та оцініть її...", - написав він.

За словами чиновника, фото ковідного" приймального відділення Хмельницької міської лікарні зроблене у понеділок, 18 жовтня - 19:15.

"Це при тому, що сьогодні хворих приймає інфекційна лікарня (вона вже заповнена)", - додав посадовець.

Як повідомлялося, за останню добу, 18 жовтня, від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії. Також станом на ранок 19 жовтня в Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу, 2 852 особи було госпіталізовано, а 7 776 пацієнтів одужало.

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