У Херсонській області ситуація з COVID-19 погіршується: головний санлікар регіону дав прогноз

У Херсонській області ситуація з COVID-19 погіршується: головний санлікар регіону дав прогноз

Кількість нових хворих стрімко зростає.

У Херсонській області почав зростати рівень захворюваності на COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем, показники захворювання у Херсоні зросли майже вдвоє.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

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"Прогнозовані показники на цей тиждень 450-550 випадків на день в області. Тому виникає необхідність в розгортанні додаткових місць у стаціонарах. Ми знову стоїмо на порозі запровадження жорстких додаткових протиепідемічних обмежень", - написав він.

Зі слів Юрія Ромаскевича зростають і випадки інфікування CОVID-19 серед дітей.

За минулу добу, 23 січня, у Херсонськійобласті виявили 142 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 35 дітей та 4 медичних працівники.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу підтвердили у 111 жителів з Херсонського району, 23 людей зі Скадовського району, шести жителів Бериславського та двох людей з Каховського району.

Стан хворих задовільний, 122 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 20 осіб.

Померла одна людина. Одужав 51 житель області. Наразі в області 81 506 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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