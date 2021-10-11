У Харкові терміново розгорнули понад півтори тисячі Covid-ліжок

Тепер хворих на COVID-19 в Харкові приймають у шести міських лікарень, а також пологовий будинок №2.

У Харкові через збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу розгорнули понад 1,5 тис. ліжкомісць.

Про це повідомила журналістам заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, йдеться на сайті міської ради Харкова.



Так, цими вихідними в Харкові терміново відкрили 300 ліжок у лікарні №8 та 190 додаткових місць у лікарні №18, де тепер - 240 ліжок для хворих на COVID-19.

"Лікарня №18 почала приймати хворих на нові місця вчора ввечері, а лікарня №8 - сьогодні вранці. Так, у лікарню №8, як медичний заклад кардіологічного профілю, направлятимуть хворих не тільки з коронавірусом, а ще й з так званими "ковідними інфарктами", - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.



Заступник міського голови наголосила, що у зв'язку з розширенням ліжкового фонду в місті необхідно сформувати додаткові ковідні бригади медиків, тому на роботу запрошують лікарів. Зазначають, що тепер хворих на COVID-19 в Харкові приймають у шести міських лікарень - №8, 13, 17, 18 і 25, а також пологовий будинок №2.

До слова, вільні місця є в лікарнях №8, 17, 18 і в пологовому будинку. Всього госпіталізували 901 людину, у реанімації - 52 пацієнти.

Нагадаємо, у МОЗ назвали симптоми легкої форми COVID-19.

Новини України: у Мелітополі через коронавірус учні знову переходять на дистанційку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання