У Харківській області угруповання на мільйони гривень продавало фейкові результати ПЛР-тестів і сертифікати вакцинації

За час своєї незаконної діяльності вони створили понад 40 тисяч підроблених довідок.
У Харківській області правоохоронці викрили угруповання, яке продавало фейкові ПЛР-тести та сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава Нацполіції України Ігор Клименко.
Як стало відомо, угруповання, що складалося з 10 осіб, продавали фейкові сертифікати про проходження вакцинації, а також результати ПЛР-тестів. Вони використовували логотип медичної лабораторії і печатки різних медустанов.
За час своєї незаконної діяльності вони створили понад 40 тисяч підроблених довідок і близько 500 фейкових сертифікатів. Щомісяця підпільний бізнес приносив їм близько чотирьох млн гривень.
"У результаті “напрацювали” зловмисники собі на чотири статті Кримінального кодексу, семеро з них, включаючи організатора, затримані. Поліція працює над виявленням усіх фактів підроблення та збуту медичної документації, яка підтверджує COVID-безпечність. Якщо ви маєте інформацію про такі випадки, повідомляйте на “102” або телефонуйте в Кіберполіцію за номером 0 800 505 170", — підкреслив Ігор Клименко.
Нагадаємо, що від 21 жовтня поліція перевірятиме "ковідні" сертифікати українців, за підробні документи - штраф або в'язниця.