Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Гонконгу вперше за понад 2,5 року скасовують масковий режим

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
75
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Гонконгу вперше за понад 2,5 року скасовують масковий режим

Фото: Associated Press

Люди були змушені мати засоби захисту навіть просто неба.

У Гонконгу вперше за понад 2,5 року скасували вимогу носити маски у громадських місцях, яка була запроваджена через коронавірус. Вже від 1 березня засоби захисту не будуть потрібні на вулиці, у приміщенні та в громадському транспорті.

Про це з посиланням на голову адміністрації Гонконгу Джона Лі пише Time.

Влада вирішила пти на такий крок, аби відновити економіку регіону. Адже роки ізоляція сильно вплинули на економіку та репутацію регіону. Зокрема, 2022-го валовий внутрішній продукт скоротився на 3,5%.

Крім того, Гонконг прагне залучити туристів та закордонних працівників. За три роки кількість населення скоротилася на 187 тисячі, бо багато жителів переїхали до інших міст.

"Раніше багато людей трималися якомога далі від Гонконгу, оскільки маска показувала, що ми все ще застрягли в часах COVID", наголосив голова правління холдингової компанії у Гонконгу Lan Kwai Fong Holdings Ltd Аллан Земан.

До слова, від 29 липня 2020-г у Гонконгу була вимога носити маски в усіх громадських місцях - навіть просто неба. Порушення могло обернутися штраф до 10 тисяч гонконзьких доларів - понад 1,2 тисю доларів США.

Нагадаємо, у США скасовують надзвичайний стан через COVID-19. Станеться це у травні 2023-го - майже через три роки після того, як Сполучені Штати запровадили широкі пандемічні заходи для стримування поширення хвороби.

Читайте також:

Бунт проти коронавірусних обмежень – протести в Китаї набувають історичних масштабів

Бунт проти коронавірусних обмежень – протести в Китаї набувають історичних масштабів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Коронавірус
Дата публікації
Перегляди
75
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація