У Гонконгу вперше за понад 2,5 року скасовують масковий режим

Люди були змушені мати засоби захисту навіть просто неба.

У Гонконгу вперше за понад 2,5 року скасували вимогу носити маски у громадських місцях, яка була запроваджена через коронавірус. Вже від 1 березня засоби захисту не будуть потрібні на вулиці, у приміщенні та в громадському транспорті.

Про це з посиланням на голову адміністрації Гонконгу Джона Лі пише Time.

Влада вирішила пти на такий крок, аби відновити економіку регіону. Адже роки ізоляція сильно вплинули на економіку та репутацію регіону. Зокрема, 2022-го валовий внутрішній продукт скоротився на 3,5%.

Крім того, Гонконг прагне залучити туристів та закордонних працівників. За три роки кількість населення скоротилася на 187 тисячі, бо багато жителів переїхали до інших міст.

"Раніше багато людей трималися якомога далі від Гонконгу, оскільки маска показувала, що ми все ще застрягли в часах COVID", наголосив голова правління холдингової компанії у Гонконгу Lan Kwai Fong Holdings Ltd Аллан Земан.