У Дніпропетровській області закривають школи, ТРЦ, спортзали і кафе

Школи та дитячі садки продовжать роботу.

Від 18 жовтня Дніпропетровська область перейшла в “червону” зону карантину. Через це школи, вузи, торгові центри і кінотеатри припиняють роботу, а в кафе і ресторанах закривають зали.

Про це повідомляє облрада.

Рішення про посилення карантину прийняли за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У нових умовах кафе і ресторани можуть працювати виключно на винос або займатися адресною доставкою замовлень.

Повністю припиняють роботу кінотеатри, театри, навчальні заклади, фітнес-центри, басейни, спортзали, непродовольчі магазини та ринки, установи культури. Виняток зроблено для початкових класів в школах, дитячих садів, офіційних спортивних заходів, історико-культурних заповідників. Також жорсткий карантин не поширюється на заклади, в яких 100% співробітників і відвідувачів отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок понеділка, 18 жовтня, зафіксовано 9 524 нових випадків коронавірусу . Протягом доби від COVID-19 померло 177 людей, ще 3 421 пацієнтів одужало.

нових випадків . Протягом доби від COVID-19 померло людей, ще пацієнтів одужало. Від початку доби 18 жовтня "червону" карантинну зону ввели ще в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській.

ще в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській. Крім того станом на 18 жовтня через поширення коронавірусу Київ та 13 областей України мають показники "помаранчевої" зони. У цих регіонах перевищені рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, завантаженість ліжок із киснем, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень захворюваності.

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