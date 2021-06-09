У Дніпрі лікарі врятували хворого на коронавірус чоловіка, у якого були на 100% пошкоджені легені

Пацієнт вже дихає сам, його перевели з реанімаційного відділення.

У Дніпрі лікарі обласної лікарні ім. Мечникова врятували хворого на коронавірус чоловіка, у якого були на 100% пошкоджені легені.



Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.



Недугу в жителя селища Миколаївка Дніпровського району виявили ще 7 травня. Хвороба прогресувала, в результаті чого чоловіка госпіталізували в обласну лікарню. У реанімаційному відділенні пацієнт провів майже місяць.



"Родичі вже почали готуватися до найскладнішого. У Анатолія були пошкоджені 100% легенів. Він спробував все: ліки, які зараз є, апарат штучної вентиляції легенів, кисень у великих обсягах. І щастя — сьогодні він дихає вже сам. У нього правильно б'ється серце, нормалізувався тиск. Його вже перевели з реанімації", — розповів гендиректор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.



Він також підкреслив, що пацієнта попереду чекає реабілітація.



Нагадаємо, що в Україну незабаром прийде 10 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer. Згідно з домовленостями, перші поставки доз відбудуться в червні 2021 року.

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