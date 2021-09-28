У дитячому будинку під Луцьком стався спалах COVID-19: серед хворих є діти, яким менше року

У дитячому будинку під Луцьком стався спалах COVID-19: серед хворих є діти, яким менше року

Коронавірусом заразилось 17 із 34 вихованців будинку.

17 вихованців Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини потрапили у лікарню після того, як у них виявили коронавірус. Стан дітей задовільний.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на керівника будинку дитини Віктора Максимюка.

Очільник будинку дитини розповів, що у п'ятницю коронавірус виявили в однієї із працівниць закладу. Після цього почали тестувати і дітей. У 7 вихованців будинку одразу підтвердили COVID-19. У понеділок, 27 вересня, у ще 10 дітей виявили інфекцію. Усіх неповнолітніх госпіталізували у лікарню, щоб ізолювати їх від інших дітей. Загалом у будинку виховується 34 дитини. Двом інфікованим менше року, решті хворих - до 3 років.

За словами Віктора Максимюка у Волинському обласному будинку дитини працює 81 працівник. З них лише 22 були повністю вакциновані проти коронавірусу. Наразі у закладі триває вакцинація: 9 працівників отримали першу дозу, а ще 13 планують щепитись найближчим часом.

Тимчасова виконувачка обов'язків керівника обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська розповіла, що стан дітей задовільний. Також у лікарні перебуває і одна працівниця цього будинку.

Нагадаємо, в Одесі з різницею в пів години від коронавірусу померло подружжя.

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