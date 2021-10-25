У "червоній" Херсонській області відкривають мобільний шпиталь для хворих на COVID

У "червоній" Херсонській області відкривають мобільний шпиталь для хворих на COVID

Госпіталь розрахований на 120 інфікованих.

У Херсонській області відкривають мобільний шпиталь для інфікованих коронавірусом.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 25 жовтня.

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Госпіталь відкриють на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих. Зазначається, що він розрахований на 120 COVID-інфікованих.

Шпиталь має 35 наметів і модулів. До слова, 24 з них - палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 жовтня зафіксовано 14 634 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 330 людей, 4 598 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, від 26 жовтня режим суворих карантинних обмежень запровадять у Рівненській та Миколаївській областях - так вирішила державна комісія. Зараз у "червоній" зоні шість регіонів: до Херсонської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської і Донецької областей додалася Сумська.

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