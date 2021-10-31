У Чернівцях COVID-реанімації завантажено на 100%

Реанімації у госпітальних базах міста заповнені на 100%.

У Чернівцях реанімації всіх госпітальних баз міста, де лікують хворих на коронавірус, завантажені на 100%.

Про це інформує пресслужба Чернівецької ОДА.

Крім того, багато хворих на COVID-19 і у відділеннях міських медичних закладів. Найвищі показники у Чернівецькій міській лікарні № 4 та № 3 – 100% і 93% відповідно.

"За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Зафіксовано 16 летальних випадків. Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число", — сказав директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Нагадаємо, що в Україні станом на 31 жовтня зафіксовано 17 430 нових випадків COVID-19. До лікарень було госпіталізовано 5 663 особи.

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