У Чернівцях COVID-реанімації завантажено на 100%

Реанімації у госпітальних базах міста заповнені на 100%.
У Чернівцях реанімації всіх госпітальних баз міста, де лікують хворих на коронавірус, завантажені на 100%.
Про це інформує пресслужба Чернівецької ОДА.
Крім того, багато хворих на COVID-19 і у відділеннях міських медичних закладів. Найвищі показники у Чернівецькій міській лікарні № 4 та № 3 – 100% і 93% відповідно.
"За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Зафіксовано 16 летальних випадків. Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число", — сказав директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.
Нагадаємо, що в Україні станом на 31 жовтня зафіксовано 17 430 нових випадків COVID-19. До лікарень було госпіталізовано 5 663 особи.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.