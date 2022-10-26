У Черкасах через поширення коронавірусу повертаються до маскового режиму у громадському транспорті та ТРЦ

У Черкасах місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки вирішила рекомендувати запровадження маскового режиму в місцях масового перебування людей.

У Черкасах вирішили повернутися до носіння масок у ТРЦ, закладах торгівлі, громадському транспорті. Це пов'язано із захворюваністю на коронавірусну хворобу в місті. Відповідне рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 25 жовтня.

Про це повідомляється на сторінці Черкаської міської ради у Facebook.

За інформацією департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, станом на 24 жовтня у Черкаській області кількість виявлених хворих за тиждень становить 1084 особи, із них жителів м. Черкаси – 346.

На сьогодні в закладах охорони здоров’я Черкас для можливості госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19 розгорнуто 350 ліжок. Завантаженість ліжкового фонду нині становить 14,3%. У стаціонарних медзакладах перебувають 50 осіб (зокрема 8 дітей), із них жителів м. Черкаси – 16.

Враховуючи це, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки вирішила рекомендувати запровадження низки заходів у Черкасах.

"Керівникам підприємств – забезпечити дотримання протиепідемічних вимог (масковий режим, дотримання фізичної дистанції, дотримання правил особистої гігієни, користування антисептиками та ін.) у місцях масового перебування людей (ТРЦ, заклади торгівлі, громадського харчування тощо), інших соціально-важливих об’єктах та дотримання маскового режиму в громадському транспорті.

Також відповідальним підрозділам міської ради необхідно здійснювати профілактичні заходи в місцях перебування внутрішньо переміщених осіб. А департаменту охорони здоров’я – вжити додаткових заходів щодо проведення належної вакцинальної кампанії та максимального охоплення жителів Черкас щепленнями від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

За даними МОЗ, упродовж минулого тижня (від 17 до 23 жовтня) в Україні виявили 16 908 нових випадків COVID-19. Зокрема, інфікувалося 1808 дітей.

На початку жовтня в КМДА закликали мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях. Підприємців також просять оновити маркування для дотримання дистанції не менш ніж 1,5 м між відвідувачами.

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