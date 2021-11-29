У Брюсселі дорослим дозволили вводити третю дозу COVID-вакцини

Термін введення бустеру залежить від препарату.

У бельгійському Брюсселі дозволили щеплювати від коронавірусу бустерною дозою дорослих.

Про це повідомляє Politico з посиланням на органи охорони здоров'я.

Втім, наголошується на необхідності дотримання обов'язкового часу очікування між завершенням повного курсу вакцинації та введенням додаткової дози. Це залежить від препарату:

два місяці для однокомпонентного Johnson & Johnson;

чотири місяці для AstraZeneca;

шість місяців для BioNTech/Pfizer та Moderna.

У відомстві наголошують, що наразі проведення святкових заходів взимку стоїть під питанням. За словами, глави бельгійського уряду Олександра де Кро, це залежатиме від ситуації з вірусом у країні та "поведінки" бельгійців.

Як повідомля, в Італії дозволили бустерну вакцинацію проти коронавірусу за п'ять місяців після базового курсу імунізації. До цього третьою дозою вакцинують лише працівників сфери охорони здоров’я, літніх людей та людей із вразливих груп. Утім, за словами міністра Сперанца, уряд планує щепити третьою дозою також людей з інших вікових груп.

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