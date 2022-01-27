У Британії шукають добровольців, аби проводити перші у світі дослідження коронавірусу на людях

У Британії шукають добровольців, аби проводити перші у світі дослідження коронавірусу на людях

Волонтерами для випробувань можуть стати лише цілком здорові особи віком від 18 до 30 років.

У Великій Британії вчені шукають волонтерів, яких навмисно заражатимуть коронавірусом задля перших медичних досліджень на людях. Завдяки цьому науковці прагнуть розробити нову більш досконалу вакцину проти COVID-19.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, дослідження в Оксфордському університеті почали ще у квітні 2021 року, за три місяці після того, як Велика Британія першою у світі схвалила проведення досліджень на людях.

Вчені кажуть, що волонтерами випробувань можуть стати лише цілком здорові особи віком від 18 до 30 років. Після зараження їх помістять на карантин щонайменше на 17 днів. Всі, у кого з’являться симптоми, отримають лікування моноклональними антитілами Ronapreve.

У виданні зазначають, що під час першого етапу експерименту вчені намагалися з’ясувати, скільки вірусу необхідно для зараження, а під час другого – наскільки сильною має бути імунна відповідь, аби побороти вірус.

Відтак, дослідники кажуть, що вже найближчим часом вдасться встановити найслабший рівень інфекції, за якого більшість заражених нею людей матимуть безсимптомний або легкий перебіг хвороби COVID-19.

Після цього вчені планують ввести добровольцям, які раніше хворіли на COVID-19 або були вакциновані, дозу вихідного варіанту вірусу, аби визначити, скільки антитіл або імунних Т-клітин необхідні, щоб нейтралізувати інфекцію.

"Це імунна відповідь, яку ми повинні викликати за допомогою нової вакцини", – пояснює професорка вакцинології Оксфордського університету Хелен МакШейн.

Як зазначається, волонтери дослідження піддаються неабиякому ризику, проте університет вживає всіх запобіжних заходів.

Нагадаємо, дослідники із Токійського інституту медичних наук розробили "довічну" вакцину, яка, за словами науковців, після одноразового введення на все життя захистить людину від коронавірусу.

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