Туреччина подала заявку на схвалення власної COVID-вакцини Turkovac

Препарат перебуває на третій фазі клінічних випробувань.

Турецьке Міністерство охорони здоров'я подало заявку на схвалення власної інактивованої COVID-вакцини Turkovac для екстреного застосування.

Про це повідомив очільник МОЗ Фахреттін Коджа на своїй сторінці у Twitter.

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"Була подана заявка на отримання дозволу для використання нашої вітчизняної вакцини Turkovac", - заявив він.

Коджа висловив також сподівання, що турецький COVID-препарат будуть застосовувати у світі ще до кінця 2021 року.

Вакцину Turkovac розробили вчені з університету Ерджіяс у співпраці з Управлінням турецькими інститутами охорони здоров'я (TÜSEB). Наразі завершується третя фаза клінічних випробувань.

Як повідомлялося, американські медики порівняли ефективність трьох коронавірусних вакцин протягом 2021 року. Медики проаналізували дані 780 тис. людей, які щепилися на початку 2021-го, і з'ясували, що коронавірусні вакцини від Pfizer/BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson до кінця 2021 стали гірше захищати від зараження, ніж на початку року. Особливо це помітно для препарату, розробленого Johnson & Johnson. Водночас всі вакцини продовжують захищати від смерті від ковіду з ефективністю 70-80 відсотків.

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