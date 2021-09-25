Третій дозі бути: у США почали робити бустерні щеплення Pfizer проти коронавірусу

Насамперед третє щеплення отримають люди похилого віку та представники груп ризику.
Мешканцям США почали вводити бустерні дози вакциною Pfizer/BionTech. Насамперед третє щеплення отримають люди похилого віку та представники груп ризику.
Про це повідомляє AP.
Перші бустерні щеплення були зроблені вже у п’ятницю, 24 вересня.
За словами місцевих медиків, хоча вакцини і забезпечують надійних захист від коронавірусу, утім у випадку зі штамом "Дельта", який є надзвичайно заразним, кількість нвоих випадків інфікування зростає. А ось імунітет після введення першої дози вакцини постійно слабшає.
Насамперед третьою дозою вакцинуватимуть людей віком від 65 років і старших, а також інші вразливі групи, які мають проблеми через стан здоров’я, за умови, що вже минуло півроку від дня останнього щеплення.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України підтримав впровадження обов`язкової вакцинації від коронавірусу працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.