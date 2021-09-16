Треба вдихати через ніс: у США розробили новий препарат, якого потребують мільярди людей

Треба вдихати через ніс: у США розробили новий препарат, якого потребують мільярди людей

Вакцина забезпечує стійкий місцевий імунітет проти патогенів, які вдихаються.

В університеті Г’юстона (США) повідомили про розробку нової вакцини від коронавірусу, яку потрібно вдихати через ніс. Назальний препарат забезпечує імунітету слизових оболонок, які стають першою перепоною для проникнення патогенів під час дихання до легень.

Про це повідомляє видання Medicalxpress з посиланням на дослідження професора хімічної та біомолекулярної інженерії згаданого університету Навіна Варадаражана.

Як запевняє дослідник, новий препарат забезпечує стійкий місцевий імунітет проти патогенів, які вдихаються. “Вакцинація слизових оболонок може стимулювати як системний імунітет, так і імунітет слизових оболонок і має ту перевагу, що є неінвазивною процедурою, що підходить для імунізації великих груп населення”, — сказав Варадараджан.

Також читайте У МОЗ пояснили, чи захищає вакцинація проти коронавірусу від зараженням грипом

На думку дослідника, назальний препарат сприятиме імунізації у країнах, які не забезпечені достатньою кількістю внутрішньом'язових доз, але гостро потребують масової вакцинації. Компоненти нової вакцини можуть зберігатися понад 11 місяців і не потребують додаткового замороження.

Науковець нагадав, що в таких країнах, як Індія, Південна Африка і Бразилія відбуваються великі спалахи COVID-19, мільярди людей досі не вакциновані.

“Для справедливого розподілу потрібні стабільні вакцини, які можна легко транспортувати. Як показали дослідження, кожен з наших компонентів - білок (ліофілізований) і ад’ювант (NanoSTING) - стабільні протягом понад 11 місяців і можуть зберігатися і відправлятися без необхідності заморозки”, — сказав професор Варадараджан.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) призупинила процес сертифікації російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", оскільки одна з фабрик не відповідає необхідним правилам з виробництва препарату.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання