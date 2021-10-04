Треба готуватися до всього: академік НАН України розказав, коли буде спалах коронавіурсу

Треба готуватися до всього: академік НАН України розказав, коли буде спалах коронавіурсу

Медик закликав українці вакцинуватися.

В Україні пік захворюваності на коронавірус варто очікувати наприкінці жовтня - на початку листопада.

Про це сказав академік НАН України й директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко, пише apostrophe.ua

"У нас немає 50% людей з імунітетом. На жаль, це значно менший відсоток. Зважаючи на те, що варіант "Дельта" - більш агресивний та небезпечний, то треба готуватися до всього. Вірогідно, уже наприкінці жовтня — на початку листопада в нас буде пік захворюваності. Треба вакцинуватися. Це єдине, що може допомогти", - пояснив Сергій Комісаренко.

Нагадаємо, українцям назвали умову, за якої поширення коронавірусу може сповільнитися.

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