Транспортні рейди: у поліції повідомили, скільки виписали штрафів за відсутність COVID-сертифікатів

Транспортні рейди: у поліції повідомили, скільки виписали штрафів за відсутність COVID-сертифікатів

Найбільше порушників зафіксували у Київській області.

Поліція виписала понад 700 штрафів за відсутність COVID-сертифікатів. Такі результати транспортних рейдів, які здійснювалися протягом місяця.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 23 листопада.

Зазначається, що за цей період поліція провела понад 90 тисяч перевірок дотримання карантинних обмежень під час пасажирських перевезень. Антилідерами за кількістю виявлених порушень стали Київська, Черкаська, Полтавська, Сумська та Вінницька області.

Нагадаємо, що за порушення карантинних обмежень передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

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