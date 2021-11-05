Кулеба відповів чи буде "тотальне закриття кордонів" після виключення України з "зеленого списку" ЄС

Кулеба відповів чи буде "тотальне закриття кордонів" після виключення України з "зеленого списку" ЄС

За словами очільника МЗС, закриття кордонів — лише рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що внаслідок виключення України із "зеленого списку" Євросоюзу для подорожей "тотального закриття кордону" не буде.

Про це 5 листопада він написав у Twitter.

"Після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС", — пояснив глава МЗС.

Дмитро Кулеба також додав, що Міністерство закордонних справ активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців.

Нагадаємо, вже наступного тижня у ЄС планують виключити Україну із "зеленого списку" через погіршення ситуації з COVID.

Новини світу: у ЄС планують викреслити Україну з "зеленого списку"

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