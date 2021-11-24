У МОЗ змінили термін дії "жовтого" сертифікату: скільки він буде чинний

У МОЗ змінили термін дії "жовтого" сертифікату: скільки він буде чинний

Раніше жовтий сертифікат діяв протягом майже чотирьох місяців.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що терміни дії жовтого сертифікату (однієї дози вакцини) буде змінено.

Про це він сказав під час свого брифінгу.

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"Змінено термін дії жовтого сертифікату, який підтверджує щеплення однією дозою вакцини. Він буде становити 30 днів, раніше це було 120 днів", — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 600 тисяч українців, за даними МОЗ, ще не дійшли за своєю другою дозою вакцини проти коронавірусу попри те, що час її введення вже надійшов. Але пропуск щеплення може призвести до того, що ефект від першої дози зникає вже через місяць, і відповідно, ризики тяжкого перебігу COVID-19 та смерті зростають.