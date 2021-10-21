Святкували хрестини та возили дитину в лікарню: подробиці смерті немовляти від COVID-19 у Тернопільській області

Святкували хрестини та возили дитину в лікарню: подробиці смерті немовляти від COVID-19 у Тернопільській області

Батьки немовляти були невакциновані.

У селі Андруга Кременецького району Тернопільської області через ускладнення від коронавірусу померло 3-місячне немовля. Дитини не стало вдома, медики швидкої допомоги лише констатували смерть.

Про це повідомив директор Кременецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Віталій Корнійчук, пише zaxid.net.

Медик зазначив, що вони лише констатували смерть немовляти, проте батьки до них не звертались раніше.

"Ми навіть не знали, що в них є хвора дитинка. Знаю, що батьки возили дитину на огляд в приймальне відділення Кременецької райлікарні ще 14 жовтня, у вихідний день", - повідомив Віталій Корнійчук.

Головний лікар Кременецької райлікарні Павло Кісіль підтвердив, що батьки справді приїжджали у приймальне відділення медустанови.

"Чергова лікарка-педіатр оглянула дитину, зауважень не було серйозних, порадила міряти температуру три рази і звернутися наступного дня до їхнього сімейного лікаря, щоб сімейний призначив відповідні ліки. Первинна ланка медицини повинна здійснювати нагляд за маленькими дітьми до року. Чому це не було зроблено - не знаю", - сказав головний лікар районної лікарні.

Родичі дитини ж розповіли ТСН, що вони не помічали в немовляти симптомів коронавірусу та смерть дитини для них була раптовою. Також відомо, що недавно у родині відсвяткували хрестини і медики не виключають - хворобу приніс хтось з гостей. Батьки покійної дитини були невакциновані.

Нагадаємо, у Тернопільській області через коронавірус померло 3-місячне немовля.

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