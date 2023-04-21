Світові загрожує новий штам COVID-19: що відомо про "Арктурус"

Новий підваріант COVID-19 шириться світом і, за оцінками спеціалістів, може стати наступним домінуючим штамом.

Про це пише USNews.

Вчені виявили черговий варіант коронавірусу. "Арктурус" в 1,2 рази заразніший, ніж близький штам "Кракен." Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відстежує XBB.1.16, який вперше був виявлений наприкінці січня 2023 року. Офіційні особи кажуть, що він має деякі мутації, що викликають занепокоєння.

Девід Дауді, епідеміолог зі Школи громадської охорони здоров'я імені Джона Гопкінса Блумберга, говорить про це так: "Те, що в нас з'явився новий варіант, не означає, що ми маємо бити на сполох".

Він зазначає, що "Арктурус" став домінуючим штамом у США ще в лютому, коли кількість випадків захворювання пішла на спад — і відтоді вона продовжує знижуватися.

Що відомо про XBB.1.16:

Це близький родич штаму XBB.1.5, який домінує у США, але він, ймовірно, більш заразний завдяки додатковим мутаціям. Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно попередила, що він може призвести до зростання інфекцій.

Один момент, за яким слід стежити, — це потенційний зв'язок між XBB.1.16 і кон'юнктивітом у дітей і підлітків. Хоча повідомлень про такий зв'язок стає дедалі більше, варто зазначити, що рожеве око асоціюється з COVID-19 принаймні від 2020 року. Представники ВООЗ поки що не бачать серйозних змін у симптомах COVID-19 для варіанту Arcturus.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що зможуть оголосити про закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 вже до кінця 2023 року.

Пандемія коронавірусу могла розпочатися через продаж на ринку китайського міста Ухань заражених COVID-19 єнотовидних собак. Такого висновку дійшли дослідники, проаналізувавши генетичні дані, зібрані на ринку живих продуктів.

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