Стурбованість ВООЗ "Омікроном" та розсекречення документів, розв'язаних з вбивством Кеннеді: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Штам коронавірусу "Омікрон" має надзвичайно високу швидкість розповсюдження. Читати далі –>
- Адміністрація американського очільника ДЖО Байдена оприлюднила частину раніше засекречених документів, пов’язаних із розслідуванням убивства 35 президента США Джона Кеннеді в 1963 році. Читати далі –>
- Як при заварюванні зберегти всі його корисні властивості, скільки чашок можна пити на день і чи все те чай, що чаєм називається. Читати далі –>
- Лише в Києві відкрилося близько двох сотень ярмарків. І за прогнозом лісгоспів українці куплять цього сезону до півмільйона дерев. Читати далі –>
- Медичний регулятор Нової Зеландії Medsafe надав попереднє схвалення застосування вакцини проти COVID-19 Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років. Читати далі –>