Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Стурбованість ВООЗ "Омікроном" та розсекречення документів, розв'язаних з вбивством Кеннеді: п'ять новин, які ви могли проспати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стурбованість ВООЗ "Омікроном" та розсекречення документів, розв'язаних з вбивством Кеннеді: п'ять новин, які ви могли проспати

Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Штам коронавірусу "Омікрон" має надзвичайно високу швидкість розповсюдження. Читати далі –>
  • Адміністрація американського очільника ДЖО Байдена оприлюднила частину раніше засекречених документів, пов’язаних із розслідуванням убивства 35 президента США Джона Кеннеді в 1963 році. Читати далі –>
  • Як при заварюванні зберегти всі його корисні властивості, скільки чашок можна пити на день і чи все те чай, що чаєм називається. Читати далі –>
  • Лише в Києві відкрилося близько двох сотень ярмарків. І за прогнозом лісгоспів українці куплять цього сезону до півмільйона дерев. Читати далі –>
  • Медичний регулятор Нової Зеландії Medsafe надав попереднє схвалення застосування вакцини проти COVID-19 Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років. Читати далі –>
Наступна публікація