Студенти медичних напрямків допомагатимуть вакцинувати українців

Інтерни працюватимуть з ушпиталеними хворими.

Студентів-медиків в Україні залучать до процесу вакцинації проти COVID-19. Інтерни відтепер працюватимуть з госпіталізованими пацієнтами.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що студентів-медиків вже активно залучають до роботи у пунктах вакцинації, а інтерни працюватимуть з госпіталізованими хворими на COVID-19.

Крім того, глава МОЗ нагадав, що загалом в Україні провакциновано 11,5 млн громадян, 8 млн з них імунізовані двома дозами.

Разом з тим, Ляшко зазначив, що цими вихідними було зафіксовано зменшення кількості щеплень у кількох областях, серед яких Житомирська та Одеська. Чому в цих регіонах не працювали окремі пункти щеплення наразі з’ясовують.

Міністр вкотре наголосив на важливості вакцинації та поінформував, що серед госпіталізованих з COVID-19 понад 95% не щеплені проти коронавірусу.

Нагадаємо, від понеділка, 8 листопада, в Україні відсторонятимуть від роботи без збереження зарплати чиновників та працівників освітніх закладів, які відмовляються вакцинуватися. Натомість відстороненими від роботи не можуть бути ті, хто має підтверджені медичні висновки про протипоказання до щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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