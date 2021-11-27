Стало відомо, скільки вчителів відсторонено від роботи через відсутність щеплення

Стало відомо, скільки вчителів відсторонено від роботи через відсутність щеплення

Найбільше відсторонених освітян на Рівненщині та Київщині – 384 і 281 особа відповідно.

Наразі відсторонені від роботи 2,8 тис. педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти через відсутність щеплення від COVID-19.

Найбільше таких на Рівненщині та Київщині – 384 і 281 особа відповідно.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тис. шкіл (22 листопада було 1,7 тис. шкіл).

Наразі вакцинальна кампанія від COVID-19 серед освітян триває.

"Принаймні однією дозою вакциновано 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості (22 листопада було 84,5%)", – констатував Шкарлет.

Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинування: Луганська область – 94,3%; Сумська – 93,9%; Донецька – 93,8%; Черкаська – 93,7%; Харківська – 93,5%.

У Києві за останні кілька днів рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 збільшився на 1,7% (22 листопада було 86%).

Нагадаємо, змінено термін дії жовтого сертифікату, який підтверджує щеплення однією дозою вакцини. Він буде становити 30 днів, раніше це було 120 днів

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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