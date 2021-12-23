Стало відомо, скільки в Україні витратили на боротьбу з коронавірусом (інфографіка)

Стало відомо, скільки в Україні витратили на боротьбу з коронавірусом (інфографіка)

Найбільше грошей було витрачено на вакцинацію населення.

За 11 місяців 2021 року витрати з держбюджету на боротьбу з пандемією коронавірусу становили 34,7 млрд грн. При цьому передбачена сума становить 43,7 млрд гривень.

Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів України.

Зокрема, витрати становили:

Оплату послуг екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19 та послуг вакцинації населення від COVID-19 – 17,8 млрд грн; закупівля вакцин від COVID-19 – 9,8 млрд грн

Крім того, Україна безкоштовно отримала від міжнародних партнерів 11,2 млн доз вакцин

Виплати установам Національної академії медичних наук України за послуги госпіталізації пацієнтів з коронавірусом – 21,1 млн грн

Забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування – 584 млн грн

Соціальну підтримку населення за умов карантину – 2,9 млрд грн; виплату матеріального забезпечення у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності – 800 млн грн. Виплати допомоги з безробіття та часткового безробіття – 1,5 млрд грн

виплату матеріального забезпечення у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності – 800 млн грн. Виплати допомоги з безробіття та часткового безробіття – Боротьбу з COVID-19 у навчальних закладах – 18,3 млн грн

Доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів та підрозділів цивільної оборони, поліцейським, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я – 0,8 млрд грн.

Мінфін продовжує працювати над фінансовим забезпеченням розвитку системи охорони здоров'я, зокрема для ефективного протистояння пандемії.

Міністерство фінансів України

Раніше стало відомо, що в Україні протягом останніх двох тижнів зареєстрована COVID-захворюваність знижувалася з темпом близько 20% на сім днів, знижувалася також і кількість госпіталізацій. Але продовженню позитивної динаміки загрожує зростання ризиків поширення штаму "Омікрон". Зазначається, що середня кількість нових випадків коронавірусу в Україні наразі зменшилася до 6 610 осіб на день, середня кількість летальних випадків сягає 287 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.