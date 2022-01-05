Спалах "Омікрону": у Гонконзі скасували рейс круїзного лайнера із 2500 пасажирами на борту

Спалах "Омікрону": у Гонконзі скасували рейс круїзного лайнера із 2500 пасажирами на борту

Всіх пасажирів протестували на COVID-19.

Влада Гонконгу оголосила про двотижневу заборону на рейси зі Сполучених Штатів та семи інших країн і затримала 2500 пасажирів на круїзному лайнері для тестування на коронавірус, оскільки місто намагається зупинити новий спалах "Омікрону".

Про це повідомляє AF.

Двотижнева заборона на пасажирські рейси з Австралії, Канади, Франції, Індії, Пакистану, Філіппін, Великої Британії та США набуде чинності від неділі, 9 січня, та триватиме до 21 січня.

Влада Гонконгу скасувала рейс круїзного лайнера "Спектр морів" після того, як у дев'ятьох із 2500 пасажирів на борту виявили контакти з хворими на COVID-19.

Після тестування інфекції ні у корого не виявили.

Влада пообіцяла, що гості, які перебували на судні, отримають 25% відшкодування вартості круїзного проїзду.

Нагадаємо, президент Польщі після трьох щеплень вдруге заразився COVID-19.

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