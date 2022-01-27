Спалах коронавірусу в Україні: Радуцький повідомив, чи запроваджуватимуть локдаун у всій країні

Спалах коронавірусу в Україні: Радуцький повідомив, чи запроваджуватимуть локдаун у всій країні

За даними РНБО, пік захворюваності на коронавірус прийде на 20-25 лютого.

Попри погіршення ситуації із поширенням коронавірусу, яка спостерігається останнім часом, в Україні не планують вводити локдаун.

Про це заявив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги Народу" Михайло Радуцький заявив, що в Україні триває адаптивний карантин і вводити локдаун наразі немає сенсу", — йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, не зважаючи на загальну кількість інфікованих на СOVID-19, яка останнім часом б'є рекорди, рівень госпіталізації та летальності порівняно невеликий. Ситуація контрольована. Урядовці запевняють, що медична інфраструктура готова до нової хвилі коронавірусної хвороби.

"В будь-якому разі до піку цієї хвилі ще далеко – за розрахунками РНБО, він прийдеться на 20-25 лютого. МОЗ прогнозує вже наступного тижня кількість виявлених нових хворих за добу може скласти до 60 тис осіб", - написав Радуцький.

За його прогнозами, за лютий новим штамом "Омікрон" можуть перехворіти близько 1 млн українців. Спад захворюваності, найімовірніше, припаде на другу половину березня.

Нагадаємо, що за останні 24 години було зафіксовано 32 393 нових випадки COVID-19 - це максимальна кількість за увесь час пандемії. Попередній рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - тоді захворіло 27 377 людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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