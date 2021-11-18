Спалах COVID-19: Чехія посилює карантин для невакцинованих

Обмеження посилюють через рекордну кількість заражень.

Через коронавірус обмеження стають суворішими: Чехія слідом за Австрією запроваджує локдаун для невакцинованих.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 листопада.

Від понеділка, 23 листопада, тим, хто не щепився або не перехворів на COVID-19, заборонять доступ до усіх публічних місць та заходів. Остаточний перелік обмежень мають затвердит під час засідання чеського уряду.

Обмеження посилюють через рекордну кількість заражень коронавіусом. Наприклад, 17 листопада в МОЗ країни повідомили про 22 479 нових випадків захворювання на COVID-19. Це стало найвищим добовий приростом заражень в країні від початку пандемії.

Новини світу: Чехія слідом за Австрією запроваджує локдаун для невакцинованих

До слова, загалом сумну статистику щодо нових випадків інфікування та смертності фіксують по всій Європі.

Як повідомлялося, у Берліні запровадили жорсткі обмеження для невакцинованих від COVID-19 громадян, заборонивши їм відвідувати низку громадських закладів. Зазначається, що відтепер лише повністю щеплені від коронавірусу або вилікувані впродовж шести останніх місяців люди можуть відвідувати ресторани, кінотеатри, театри, музеї, галереї чи концертні майданчики.

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