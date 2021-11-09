Смертність від коронавірусу в Україні вже вища, ніж у США

Смертність від коронавірусу в Україні вже вища, ніж у США

Лідером за смертністю залишається РФ.

Україна за смертністю від коронавірусу обігнала Сполучені Штати Америки. Також у трійці світових лідерів США.

Про це свідчать дані Worldometers від 7 листопада.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 листопада

У США, Росії, Британії залишається найбільша кількість випадків. Зокрема, у США зафіксували понад 50 тисяч, у Росії – понад 39 тисяч і в Британії – понад 32 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Німеччина. Україна – на 7 місці. За добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і США.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання