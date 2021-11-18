Смертність від COVID-19: у НАН повідомили, скільки ще Україна втратить людей до кінця року

Смертність від COVID-19: у НАН повідомили, скільки ще Україна втратить людей до кінця року

У НАН прогнозують до січня 2022 року буде тривати спад показників захворюваності і рівня смертності.

До кінця цього року загальне число померлих від COVID-19, за офіційними даними, може сягнути до 90-100 тисяч людей.

Про це заявив очільник робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов'язаних з пандемією COVID-19 Ігор Бровченко в інтерв’ю DW.

"У 2020 році у нас офіційно від COVID-19 померло майже 20 тисяч людей. У 2021 році вже 57 тисяч людей померли через COVID-19 станом на 15 листопада за офіційною статистикою. І це ще не кінець. Тобто до кінця року загальна кількість жертв від початку епідемії COVID-19, за офіційними даними, може досягти 90-100 тисяч смертей. Це найреалістичніший сценарій", — сказав Бровченко.

За його словами, до кінця року, найімовірніше, буде ще 15-20 тисяч нових офіційно підтверджених смертей.

Бровченко очікує, що до січня 2022 року буде тривати спад тих показників захворюваності, які були у серпні-вересні цього року. За словами вченого, за останні три-чотири дні смертність на COVID-19 в Україні більше не зростає.

"Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності", — пояснив він.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 18 листопада від COVID-19 померло 752 людини, 19 633 пацієнти одужали.

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