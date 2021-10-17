Скільки насправді українців заражається коронавірусом щодня: лікар назвав неймовірну цифру

Медик каже, що усіх інфікованих українців не встигають протестувати.

В Україні зараз щоденно інфікується коронавірусом щонайменше 100 тисяч людей. Таку думку висловив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Telegram.

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Медик співставив офіційну статистику кількості інфікованих українців два тижні тому, і сьогоднішню кількість госпіталізацій, що, за словами медика, вказує на те, що рівень тестування не відображає реальної епідеміологічної ситуації в Україні.

"4821 новий випадок рівно 14 днів тому виявлено в Україні, через 14 днів 4747 опинились в лікарні з важким "ковідом". А тепер можна зрозуміти скільки ми не встигли протестувати. Бо якщо вірити статистиці, практично 100% пацієнтів опинились в лікарні! У нас зараз хворіє щодня мінімум 100 000, тому маємо госпіталізації майже по 5000 щодня!", - написав лікар на своїй сторінці у Facebook.

статистика коронавірусу від МОЗ, скріншот / Тарас Жиравецькbq

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 17 жовтня в Україні зафіксовано 11 288 нових випадків коронавірусу. Також за минулу добу було госпіталізовано 4 747 осіб.

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