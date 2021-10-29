Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується — Ляшко

Зараз відсоток госпіталізацій до лікарень скорочується.

Поширення COVID-19 зараз не таке інтенсивне, як було на початку жовтня. Міністр охорони здоров'я України вважає, що ситуація з коронавірусом стабілізується.

Про це пише “Україна 24”.

За його словами, зараз відсоток госпіталізацій до лікарень скорочується. Водночас він все ще знаходиться на високих цифрах.

“Позитивним в цій епідемії, в цій хвилі, є той факт, що у нас розрив між виписками й госпіталізаціями починає скорочуватися. Вже немає того "сніжного кому", який був на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні ми бачимо, що в певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах, але це не час, щоб розслаблятися. Це час для певного перепочинку, і ми повинні робити все можливе, щоб рятувати життя”, — підкреслив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що у регіонах є підвищений попит на кисень, але він під контролем. Тим не менш, деяким родичам пацієнтів балони доводиться шукати власними силами.

Також додамо, що у МОЗ затвердили перелік медичних протипоказань для вакцинації від COVID-19.

Яка ситуація наразі в Одесі з коронавірусом

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